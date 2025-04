Perugiatoday.it - Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri esulta: Gardini finisce in nazionale

L’azzurro Italia fa nuovamente tappa in casa Perugia grazie alla schiacciatrice classe 2003 Beatrice, convocata dalla Federazione Italiana Pallavolo per il collegiale di preparazione in vista dellaball Nations League 2025 (4 giugno - 27 luglio). Lo stage al quale prenderà parte la.