Vlahovic Juve la rivelazione | Di rinnovo non se ne parla neanche più Novità sul futuro dell’attaccante serbo Cosa succede

Dusan Vlahovic e la Juventus sono sempre più lontani. Questo l'ultimo aggiornamento di Tuttomercatoweb sul futuro del centravanti bianconero. «L'attaccante della Juventus andrà in scadenza nel 2026 e a un anno dalla fine del suo contratto la soluzione migliore per tutti è quella relativa alla cessione, visto e considerato che di rinnovo non se ne parla neanche più. Troppi i 12 milioni di euro di ingaggio attuale per pensare che il serbo possa prolungare per una cifra inferiore, di almeno 4 milioni a stagione, e allora ecco che la speranza dei bianconeri è che possa arrivare una proposta che convinca sia la dirigenza che lo stesso calciatore a provare una nuova avventura».

