Vlahovic Juve Jacobelli vota per Dusan | Mi auguro che resti alla Juventus! È uno dei migliori attaccanti in circolazione ha solo bisogno di fiducia

JuventusNews24Vlahovic Juve, Jacobelli vota per una conferma del serbo anche per la prossima stagione: la riflessione del giornalistaLa redazione di JuventusNews24 ha interpellato Xavier Jacobelli anche sul caso riguardante Dusan Vlahovic. Il serbo sembra essere rinato con l’arrivo di Igor Tudor in bianconero. Proprio per questo una permanenza non sarebbe da scartare per la Juve.PAROLE – «Mi auguro di no perché questo è un giocatore classe 2000, è un giocatore che ha 25 anni appena compiuti ed è un giocatore che può dare moltissimo. Ripeto è l’unico attaccante della Juventus andato in doppia cifra in questa stagione pur non giocando sempre titolare. Mi auguro quindi che da qui a Giugno Vlahovic possa avere l’occasione per dimostrare che lui e la Juventus possono continuare ancora insieme. Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Jacobelli vota per Dusan: «Mi auguro che resti alla Juventus! È uno dei migliori attaccanti in circolazione, ha solo bisogno di fiducia» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24per una conferma del serbo anche per la prossima stagione: la riflessione del giornalistaLa redazione dintusNews24 ha interpellato Xavieranche sul caso riguardante. Il serbo sembra essere rinato con l’arrivo di Igor Tudor in bianconero. Proprio per questo una permanenza non sarebbe da scartare per la.PAROLE – «Midi no perché questo è un giocatore classe 2000, è un giocatore che ha 25 anni appena compiuti ed è un giocatore che può dare moltissimo. Ripeto è l’unico attaccante dellantus andato in doppia cifra in questa stagione pur non giocando sempre titolare. Miquindi che da qui a Giugnopossa avere l’occasione per dimostrare che lui e lantus possono continuare ancora insieme.

Gazzetta - Juve, Tudor vota Vlahovic - pronto a tornare al centro del progetto ("Juve, Tudor vota Vlahovic: 'Sarà lui a spingerci'"). (tuttojuve.com)

Vlahovic confermato titolare in Roma Juve? Qual è l’idea di Tudor sul serbo: si va verso questa decisione per il match dell’Olimpico - Vlahovic sarà ancora titolare in Roma Juve? Ecco l’idea di Tudor sull’attaccante serbo: si va verso questa decisione per il match dell’Olimpico Mancano due giorni a Roma Juve. Domenica sera, allo Stad ... (juventusnews24.com)

Vlahovic via gratis dalla Juventus: ecco il nuovo club - 9 gol in campionato, 4 in Champions League e una rete in Coppa Italia. Un bottino stagionale troppo magro per chi era stato acquistato con l’onere di caricarsi sulle spalle il peso dell’attacco della ... (asromalive.it)