Vivicittà Latina | la 40esima edizione incorona Dario Oddi e Angela Mattevi

40esima edizione di "Vivicittà Latina", storica manifestazione targata Uisp andata in scena in contemporanea in oltre 30 città italiane ed estere. Nel capoluogo tante le novità ideate dallo staff del Comitato territoriale: dalla partenza e l'arrivo in piazza San Marco.

