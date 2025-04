Ilrestodelcarlino.it - Vivicittà: 7.000 persone a Reggio tra colori e messaggi di speranza / FOTO

Emilia, 6 aprile 2025 –, musiche ediper un futuro di pace. Questi sono stati i caratteri distintivi nonché i temi della 41esima edizione diche ha portato in centro storico aEmilia, una grande festa molto sentita da tutti i partecipanti.vivicitta' La manifestazione ha debuttato ufficialmente nel pomeriggio di ieri, sabato 5 aprile, trasformando piazza della Vittoria in una piazza di sport per tutti con mini campi sportivi, coreografie e giochi che hanno coinvolto centinaia di bambini e famiglie. Questa mattina 7.000sono giunte in città per partecipare alla corsa podistica e alla camminata non competitiva, immaginandosi un mondo in pace. Per il neo presidente UispEmilia Nico Giberti,è stata “una soddisfazione, una due giorni con tante famiglie e bambini felici.