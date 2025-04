Ilnapolista.it - Visentini: «a tuo agio con la morte ci devi nascere, so da sempre che avrei lavorato nelle pompe funebri di famiglia»

: «a tuocon laci, so dachedi»Roberto, campione del ciclismo italiano degli anni Ottanta, intervistato dal Corriere della Sera. Oggi cura e guida l’azienda didi.«Le Onoranzestanno per compiere cento anni. Papà prima affiancò e poi rimpiazzò nonno. Da bambino sapevo che sarebbe stato anche il mio lavoro».Perché?«Lo sentivo: a tuocon laci. Sapevo che il ciclismo sarebbe stato provvisorio. Quella dellabenestante è una balla: già con i primi stipendi guadagnavo più di papà».Si parla di ciclismo.Che anni erano, quelli?«Anni brutti, si fidi. So poco del ciclismo di adesso ma invidio chi corre: ci sono manager capaci, bravi allenatori, fisioterapisti qualificati.