Virtus Imola supera Robur Saronno 91-76 | Vaulet trascina alla salvezza

Virtus 91 Robur Saronno 76 Neupharma Virtus Imola: Zangheri 2, Fiusco, Morina 15, Ricci 15, Valentini 4, Pinza 16, Ambrosin 3, Anaekwe 6, Vaulet 30, Santandrea n.e. Vannini n.e. Az Pneumatica Robur Saronno: Pellegrini 13, Nasini 5, Quinti 13, De Capitani 18, Colombo, Maspero 5, Beretta 15, Fioravanti 7, Tresso n.e. Canton n.e. Parziali: 20-23; 40-36; 64-57; 91-76 Missione compiuta per la Neupharma Virtus Imola che al PalaRuggi batte per la Robur Saronno e strappa due punti decisivi per la salvezza. La squadra di Galetti, dopo un avvio complicato, viene trascinata da un super Vaulet (30 punti con 5/12 dall'arco) che nella seconda parte di gara da il via al break decisivo. La cronaca. Dopo la palla a due è Imola a partire meglio, tirando con buone percentuali dal campo (10-5). Saronno, però, non molla e con Beretta e Pellegrini risale la china passando a condurre sul 20-23 con la tripla di De Capitani.

