Virtus Bologna in ripresa | tre vittorie consecutive e nuova energia in campo

Alba Berlino, Reggio Emilia e Armani Milano, tre indizi fanno una prova. Laè tornata in carreggiata si è lasciata alle spalle il momento negativo ed ha ripreso la sua corsa. Le 9 sconfittedi Eurolega, i ko in campionato con Napoli e Trieste sembrano essere alle spalle per una squadra che nelle ultime settimane ha cambiato radicalmente pelle in tutti i sensi, a cominciare dai suoi interpreti. Partiti per la Spagna Riccardo Visconti e Andrejs Grazulis, accasatosi all’Aek Atene Rayjon Tucker, Ivanovic ha al momento 12 giocatori a sua disposizione, se tra questi consideriamo che c’è anche Justin Holiday allora ci si rende come le rotazioni si siano decisamente asciugate per questa parte finale della stagione. L’ultima partita con Milano di venerdì sera è stato l’ennesimo esempio di come Holiday, sia ormai ai margini delle rotazioni di unain cui era arrivato per sostituire l’infortunato Clyburn e di come invece il californiano non sia mai riuscito ad entrare nelle rotazioni bianconere dimostrando quello che era stato il suo livello in Nba.