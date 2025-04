Ilfattoquotidiano.it - Vinse 170 milioni di euro e ora (a causa dei soldi) divorzia dal secondo marito ma “con gioia”: la storia di Gillian Bayford

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha vinto 148di sterline (circa 174di) nel 2012 all’Millions, una lotteria che si gioca in Gran Bretagna e in altri Paesi. Al tempo,colAdrian, dal quale però divorziò quasi subito: dopo l’addio, si è traferita dal Suffolk alla Scozia con i suoi 74. E ora, quasi a conferma del detto popolare ‘fortunati al gioco, sfortunati in amore’, arriva ildivorzio. La multimilionaria scozzese ha regalato al 43enne Brian Deans — ex truffatore condannato — auto, orologi eda spendere per un valore di circa cinquedi sterline.Certo,non è mica sprovveduta e ha fatto frimare a Deans un accordo prematrimoniale per evitare che potessere prenderle parte del patrimonio. Ma come ha preso la famosa milionaria (è molto amata dai tabloid britannici) la seconda separazione? Benissimo: “Ora che il divorzio è ufficiale, sta ricominciando da capo ed è felicissima di come sono andate le cose”, ha dichiarato una fonte a The Scottish Sun.