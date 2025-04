Vinitaly allo stand delle Marche anche Acquaroli | Ecco i vini che ci rappresentano

delle espressioni più autentiche dell'identità marchigiana, un patrimonio culturale, economico e paesaggistico che la Regione ha scelto di valorizzare con convinzione". Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, è intervenuto oggi all'inaugurazione del padiglione Marche al vinitaly di Verona, dove la regione è presente con una selezione rappresentativa delle sue eccellenze enologiche. "In questi anni – ha aggiunto – abbiamo posto particolare attenzione alla filiera vitivinicola, sostenendo le aziende, promuovendo l'innovazione e favorendo la presenza sui mercati internazionali". Durante la visita, Acquaroli ha incontrato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e numerosi produttori, consorzi e operatori del settore. Nel corso del suo intervento, il presidente ha sottolineato la straordinaria biodiversità e la qualità delle produzioni vitivinicole marchigiane, a partire dal Verdicchio dei Castelli di Jesi, definito "simbolo di eleganza e longevità, ambasciatore delle Marche nel mondo», e dal Verdicchio di Matelica, «dalle caratteristiche uniche legate al microclima appenninico".

