Vinitaly al via con lo spettro dei dazi ma Urso tranquillizza i produttori

L'era dei dazi incombe sulla 57esima edizione di Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati, aperto a Verona e in programma fino al 9 aprile, con la partecipazione di 4mila azienda da tutte le regioni d'Italia e oltre 30mila operatori del settore provenienti da 140 Paesi nel mondo.Nonostante alla kermesse siano presenti oltre 3mila buyer americani, i produttori italiani non nascondono le loro preoccupazioni per le tariffe del 20% imposte dal presidente Usa Donald Trump. Timori che il ministro dell'Impresa e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il titolare del dicastero dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, hanno tentato di placare.I timori dei produttori di vinoCon una nota congiunta le associazioni della filiera vitivinicola italiana, Alleanza Cooperative Agroalimentari, Assoenologi, Cia, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini e Unione Italiana Vini, hanno lanciato ancora una volta l'allarme per le ripercussioni che i dazi Usa potrebbero provocare su un settore strategico per l'economia italiana che vale complessivamente 45 miliardi di euro tra impatto diretto e indiretto, con un peso dell'1,1% sul Pil ed esportazioni per oltre 8 miliardi, dando lavoro a quasi un milione di persone.

