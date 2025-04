Vinitaly 2025 Zaia | Affrontiamo i dazi con genio veneto

Verona, 6 aprile 2025 - Una vetrina nazionale dove spiccano le eccellenze vinicole venete. Il presidente della Regione Luca Zaia ha inaugurato oggi a Verona la 57esima edizione di Vinitaly con il taglio del nastro, assieme al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, al presidente di Veronafiere Federico Bricolo, al ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, al ministro della Cultura Alessandro Giuli, al presidente di Agenzia ICE Matteo Zoppas. Lo spauracchio dei dazi americani Il presidente Luca Zaia è tornato a parlare dei dazi Usa che colpiscono profondamente l'agricoltura veneta, in particolare il settore vitivinicolo, che esporta quasi tre miliardi di euro di cui circa 600 milioni verso gli Stati Uniti. "Per affrontare la congiuntura economica, attuale e futura - ha spiegato Zaia – serve il 'genio veneto', che nei secoli ci ha resi capaci di superare ogni difficoltà.

