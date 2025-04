Vinitaly 2025 il vice presidente Imprudente | L’Abruzzo protagonista con il suo modello vincente

vicepresidente della giunta regionale , Emanuele Imprudente, durante l’inaugurazione dello Spazio Abruzzo al padiglione 12 del Vinitaly, la storica fiera. Chietitoday.it - Vinitaly 2025, il vice presidente Imprudente: "L’Abruzzo protagonista con il suo modello vincente" Leggi su Chietitoday.it Il settore vitivinicolo abruzzese continua a farsi strada nei mercati internazionali e a guadagnare riconoscimenti. Lo ha evidenziato ildella giunta regionale , Emanuele, durante l’inaugurazione dello Spazio Abruzzo al padiglione 12 del, la storica fiera.

Vinitaly 2025, il vice presidente Imprudente: "L’Abruzzo protagonista con il suo modello vincente". Vinitaly 2025, si comincia: "Dazi? Niente panico". La Toscana a Vinitaly con 450 espositori. Il presidente regionale Giani: "Un settore forte che reagirà ai dazi". Inaugurata l'edizione 2025 di Vinitaly. Zaia: «Non possiamo permetterci i dazi, serve dialogo». Il Vinitaly 2025 by racconta di un vino che vuole tornare co-protagonista della tavola. Vinitaly 2025: vice presidente Piana per premio “Betti” e “Viticoltore etico”. Ne parlano su altre fonti

Vinitaly 2025: vice presidente Piana per premio “Betti” e “Viticoltore etico” - Liguria. Il vice presidente con delega all’Agricoltura e alla Viticoltura della Regione Liguria sarà presente a Vinitaly 2025 domani e lunedì 7 aprile per rappresentare la Liguria in uno degli eventi ... (msn.com)

Inaugurata l'edizione 2025 di Vinitaly. Zaia: «Non possiamo permetterci i dazi, serve dialogo» - Inaugurata l'edizione 2025 di Vinitaly. All’inaugurazione il presidente di VeronaFiere Federico Bricolo, il sindaco di Verona Damiano Tommasi, il presidente del Veneto Luca Zaia, il presidente della P ... (informazione.it)

Vinitaly 2025: il vino bresciano tra sfide, consorzi e novità - La manifestazione si presenta con circa 4.000 aziende e un quartiere espositivo al completo, confermandosi baricentro e termometro del vino italiano. Rinnovati i vertici dei Consorzi. Conferme per Zen ... (giornaledibrescia.it)