Vinitaly 2025 al via a Verona | fiducia alta nonostante i dazi

Verona, 6 aprile 2025 - Ha preso ufficialmente il via la 57esima edizione di Vinitaly, in programma fino a mercoledì 9 aprile. Bianco o rosso, rosé o bollicine: si accontentano, per usare un eufemismo, i palati dei più raffinati sommelier. Sono 18 i padiglioni, divisi per regioni, più di 4mila gli espositori. Ogni sezione ha le sue peculiarità: in Emilia-Romagna, dove il taglio del nastro ha raccolto una sfilata di vip (Simona Ventura, Alberto Tomba e lo chef Massimo Bottura) il fiore-calice di vino diventa parte della scenografia; in Calabria ci si può immergere nella storia enogastronomica regionale grazie a visori di realtà aumentata, mentre un drone sorvola sul padiglione. Numerosi buyer anche dagli Usa Il salone internazionale dei vini e distillati si conferma evento di riferimento con buyer in arrivo da 140 Paesi. Quotidiano.net - Vinitaly 2025 al via a Verona: fiducia alta nonostante i dazi Leggi su Quotidiano.net , 6 aprile- Ha preso ufficialmente il via la 57esima edizione di, in programma fino a mercoledì 9 aprile. Bianco o rosso, rosé o bollicine: si accontentano, per usare un eufemismo, i palati dei più raffinati sommelier. Sono 18 i padiglioni, divisi per regioni, più di 4mila gli espositori. Ogni sezione ha le sue peculiarità: in Emilia-Romagna, dove il taglio del nastro ha raccolto una sfilata di vip (Simona Ventura, Alberto Tomba e lo chef Massimo Bottura) il fiore-calice di vino diventa parte della scenografia; in Calabria ci si può immergere nella storia enogastronomica regionale grazie a visori di realtà aumentata, mentre un drone sorvola sul padiglione. Numerosi buyer anche dagli Usa Il salone internazionale dei vini e distillati si conferma evento di riferimento con buyer in arrivo da 140 Paesi.

