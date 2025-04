Lopinionista.it - “Vincente o perdente”, il libro di Ornella Vanoni con Pacifico

MILANO – In libreria dal 6 maggio “” (La Nave di Teseo, Collana Oceani, pp. 176, 18 euro), ildicon. Più un diario sentimentale che una autobiografia.incontra, e nasce questo-confessione, in prima persona, intimo coinvolgente. In ogni pagina il pensiero, le emozioni raccolte e raccontate da una donna e artista incomparabile.Tutta la fragilità e tutta la determinazione che l’hanno resa un’icona per generazioni diverse. La malinconia, che predilige purché non si degradi diventando tristezza. O peggio ancora, depressione. Lo humour, inesorabile. Le mille facce incontrate, che ancora vede intorno a sé chiudendo gli occhi. L’amore, sempre, fino all’ultimo minuto. Il ritratto fedele di una donna che, tra un passo cauto e un salto nel vuoto, ha sempre scelto di saltare in avanti.