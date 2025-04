Iltempo.it - "Viminale? A disposizione". Congresso, Salvini rieletto segretario della Lega

Leggi su Iltempo.it

Matteoper la terza volta. Eletto per acclamazione dal primonazionale del partito alla Fortezza da Basso di Firenze, annuncia che questo sarà il suo ultimo mandato e sarà «a» per il ritorno al, dopo la forte richiesta arrivata dall'assise del Carroccio. «Matteo Piantedosi è un amico ed è un ottimo ministro. È stata persona leale, di fiducia, di parola. Questo è undi partito, è il mio dovere ascoltare quello che il mio partito e gli amministratori mi chiedono. Parlerò con Piantedosi e con Meloni, sono ae del governo», le parole del vicepremier. Che, dopo aver ringraziato «l'amica» Giorgia Meloni per il suo messaggio in video aldel Carroccio, chiarisce che «l'autonomia e il premierato vanno di pari passo, mano nella mano».