Oasport.it - VIDEO F1, GP Giappone 2025: la sintesi della gara

Il GP deldi F1 è stato vinto dal neerlandese Max Verstappen (Red Bull), che ha preceduto le McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri, mentre in casa Ferrari sono arrivate la quarta posizione del monegasco Charles Leclerc e la settima del britannico Lewis Hamilton.Grazie al successo odierno, il campione del mondo in carica si è portato a -1 dalla vettaclassifica iridata, occupata da Lando Norris, mentre Lewis Hamilton è stato scavalcato dal compagno di scuderia Charles Leclerc.Nella classifica costruttori, invece, la McLaren ha rafforzato la vettagraduatoria, grazie alla seconda ed alla terza piazza ottenute da Lando Norris ed Oscar Piastri, mentre la Ferrari si è portata a quota 35 ed è salita in quarta posizione.