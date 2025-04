VIDEO - Buco in sanità Betti | Certificazione Mef pietra miliare la riforma sarà modificata

Certificazione del Mef è una pietra miliare. Da questo punto deve partire una fase due". Cristian Betti, capogruppo del Pd in consiglio regionale tira le somme sulla vicenda del Buco in sanità e sulle sue cifre. "La manovra, che è su tre anni, sarà sicuramente modificata. Stiamo lavorando". Perugiatoday.it - VIDEO - Buco in sanità, Betti: "Certificazione Mef pietra miliare, la riforma sarà modificata" Leggi su Perugiatoday.it "Ladel Mef è una. Da questo punto deve partire una fase due". Cristian, capogruppo del Pd in consiglio regionale tira le somme sulla vicenda deline sulle sue cifre. "La manovra, che è su tre anni,sicuramente. Stiamo lavorando".

