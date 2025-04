Viaggio tra gli esorcisti di Milano

Milano dove operano 9 preti incaricati dal vescovo: "Il diavolo esiste, ma è ontologicamente inferiore al Signore". In 98 casi su cento Satana non c'entra. "Ma c'è chi parla lingue che non conosceva" Ilgiornale.it - Viaggio tra gli esorcisti di Milano Leggi su Ilgiornale.it Monsignor Gilardi è il delegato del Centro Gerasa didove operano 9 preti incaricati dal vescovo: "Il diavolo esiste, ma è ontologicamente inferiore al Signore". In 98 casi su cento Satana non c'entra. "Ma c'è chi parla lingue che non conosceva"

Gli esorcisti ascoltano e consolano. Il demonio? È raro. "Pronto, centralino? Ho bisogno di un esorcista a Milano". Boom di richieste, raddoppiano gli esorcisti: "Il demonio fa sul serio". Esorcismo, la lotta col diavolo a 10 minuti dalla stazione di Milano. STORIE DI BRIANZA - Il frate che combatteva i diavoli si rifugiò a Monza. Un numero della Curia per chiamare l'esorcista: 4 telefonate al giorno. Ne parlano su altre fonti

La chiesa dove gli esorcisti della curia pregano Dio per scacciare il demonio - Monsignor Gilardi è il delegato del Centro Gerasa di Milano dove operano 9 preti incaricati dal vescovo: "Il diavolo esiste, ma è ontologicamente inferiore al Signore". In 98 casi su cento Satana non ... (ilgiornale.it)

Museo dei Sensi a Milano: un viaggio emozionante tra esperienze uniche e percezioni sorprendenti - Con oltre 30 installazioni, il Museo dei Sensi rappresenta un viaggio sensoriale che combina arte e scienza, promuovendo una nuova forma di interazione con il mondo che ci circonda. Nel Museo dei ... (assodigitale.it)

FuoriSalone 2025: un viaggio tra i palazzi storici di Milano - Advertisement FuoriSalone 2025: un viaggio tra i palazzi storici di Milano Durante la Milano Design Week, molti dei più prestigiosi edifici della città si aprono al pubblico. Questi diventano il ... (informazione.it)