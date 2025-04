Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2025 ore 19:25

Astral infomobilità Buona domenica Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio allain apertura incidente sulla-fiumicino sta provocando code altezza Ponte Galeria in direzione raccordo anulare l'incidente avvenuto precedentemente sulla A1 diramazionenord e sta provocando code altezza Fianono insulla Salaria code per incidente tra Passo Corese e Monterotondo In entrambe le direzioni sulla A12Tarquinia code per lavori fino a 3 km tra Santa Severa e in direzionesulla A24-teramo traffico intenso altezza barrieraEst versosulla Cassia bis traffico intenso tra le rughe e Castel de' ceveri in direzioneraccordo anulare in carreggiata esterna code per traffico tra Pontina Anagnina in interna traffico intenso tra Cassia bis e Flaminia spostiamoci sulla Pontina code per traffico da Pomezia Trigoria versosu via Pratica di Mare code per incidente altezza Castelno in direzioneinfine gli eventi volge al termine la 34esima edizione di Romics il festival del fumetto delle ore 22 di questa sera inevitabili le ripercussioni sulle strade di accesso al polo fieristico in particolare sulla Portuense sullaFiumicino Trenitalia per agevolare gli spostamenti ha potenziato il servizio tutte le informazioni per raggiungere la fiera con il trasporto pubblico sono consultabili sulla app di Astral infomobilità passiamo lo sport questa sera lo stadio Olimpico dicalcio d'inizio alle 20:45 dove lasfida la Juventus per La trentesima giornata di Serie A attive modifica allanella zona adiacente l'impianto sportivo nelle ore precedenti e in quelle successive la partita da Gaia Maria hai chiesto infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita Punto Astral Spa punto.