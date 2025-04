Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2025 ore 18:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio allal'incidente avvenuto precedentemente sulla A1 diramazionenord sta provocando coda altezza Fianono in direzionesulla A12Tarquinia code per lavori fino a 3 km tra Santa Severa Cerveteri in direzionesulla A24Teramo traffico intenso altezza barrieraEst versosull'Aurelia code per traffico altezza a Palidoro verso Civitavecchia sulla Cassia bis code per traffico tra le rughe e in direzionepossiamo ci sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code per traffico tra Pontina Anagnina in interna traffico intenso tra Cassia bis e Flaminia sull'anagnina per un incidente avvenuto in precedenza permangono le code altezza via di Casal Morena in direzionesulla 91Fiumicino traffico intenso tra Ponte Galeria e Raccordo Anulare Eur passiamo la Pontina code per traffico da Pomezia Trigoria Aversasu via Pratica di Mare code per incidente altezza Castelno in direzionesulla Nettunense permangono code per incidente avvenuto precedentemente tra via del Commercio e via Pontina verso Aprilia in chiusura gli eventi volge al termine la 34esima edizione di Romics Festival del fumetto si conclude alle ore 22 di questa sera inevitabili le ripercussioni sulle strade di accesso al polo fieristico in particolare sulla Portuense e sullaFiumicino Trenitalia per volare gli spostamenti e potenziato il servizio tutte le informazioni per raggiungere la fiera con il trasporto pubblico sono consultabili sull'app di Astral infomobilità da Gaia Marino Minecraft infobit è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.