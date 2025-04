Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2025 ore 11:25

Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura l'incidente sulla diramazioneSud tra il bivio per la diramazionesud San Cesareo si transita sulla sorpasso direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sul Raccordo Anulare permangono le code per l'incidente avvenuto in precedenza tra le uscite Pontina e Pescaccio sempre in interno auto in coda per traffico della Casilina all'appia in esterna file tra Pisana e Ponte Galeria e traffico intenso sulla statale Pontina direzione Latina code da Spinaceto a Castel di Decima direzionealle 20 da via vaccareccia via di Trigoria le altre notizie gli eventi alla fiera dida 34a edizione di Romics il festival del fumetto ultimo giorno della kermesse dalle 10 alle 20 possibili disagi alla circone sulle strade di accesso alla fiera in particolare sulla Portuense sullaFiumicino Trenitalia potenziato il servizio ricordiamo che tutte le informazioni per raggiungere la fiera con il trasporto pubblico sono consultabili sul Piazza l'infomobilità da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.