Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2025 ore 09:25

Astral infomobilità di nuovo buona domenica dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellala circone si presenta questa mattina prima di impedimenti spostamenti minimi al momento sulla rete viaria regionale unica eccezione l'incidente sulla via Ostiense 3 Acilia via di Mezzocammino in direzione raccordo anulare al momento anche qui non ci sono ripercussioni di traffico le altre degli eventi ale strade Questa mattina hanno un unico colore in Rosa torna per l'ottavo anno la pedalata solidale in rosa i partecipanti si sono dati appuntamento alle 9 presso lo stadio Nando Martellini Invia Tonina Caracalla il percorso attraverso i luoghi più suggestivi della capitale dai Fori Imperiali al Colosseo per far ritorno al punto di partenza alle 12:30 circa le strade interessate dalla manifestazione sono oltre via Antonina è Largo Cavalieri di Colombo viale delle Terme di Caracalla Piazza di Porta Capena via di San Gregorio via Celio vibenna e Piazza del Colosseo l'altra manifestazione sportiva la quattordicesima edizione della Run for autism dalle 9:30 alle 11:30 con partenza e arrivo in Piazza Bocca della Verità tra le strade interessate dalla manifestazione anche via Petroselli via del Teatro di Marcello Piazza Venezia via dei Fori Imperiali piazzale del Colosseo via Celio via di San Gregorio interdetta al traffico veicolare via dei Cerchi e Piazza Bocca della Verità i bus di oltre 20 linee deviano su percorsi alternativi la notizia in dettaglio come sempre sul nostro portale pagina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della