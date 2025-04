Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-04-2025 ore 08:25

Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellala circone si presenta questa mattina prima di sedimenti spostamenti minimi sulla rete viaria regionale unica eccezione l'incidente sulla via Ostiense Tra Acilia e via di Mezzocammino direzione raccordo anulare al momento anche qui non ci sono ripercussioni di traffico le altre notizie ale strade Questa mattina hanno un colore unico il Rosa torna per l'ottavo anno la pedalata solidale bici in rosa appuntamento alle 9 presso lo stadio Nando Martellini in via Antonina Caracalla il percorso attraverso i luoghi più suggestivi della capitale dai Fori Imperiali al Colosseo per far ritorno al punto di partenza alle 12:30 circa le strade interessate dalla manifestazione sono oltre via Antonina Largo Cavalieri di Colombo viale Terme di Caracalla Piazza di Porta Capena via San Gregorio via Celio vibenna e Piazza del Colosseo nel trasporto ferroviario per consentire i lavori di realizzazione della fermata Pigneto fino alle 5 di domani lunedì 7 aprile poi treni sullaTiburtina eTiburtinaCasilina i treni della linea fl1 Orte Fiumicino aeroporto si fermano a Tiburtina e a Ostiense per proseguire inviato ci sono i bus sostitutivi modifiche per i treni della fl3Cesano Viterbo limitati aOstiense regolarmente il servizio Leonardo Express da e per l'aeroporto di Fiumicino le modifiche alla circone si ripropongono con le stesse modalità e alcuni fine settimana fino al 29 giugno la notizia in dettaglio come sempre sulla nostra app Astral infomobilità d'agira Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento dellahttps://storage.