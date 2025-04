Via libera ai lavori di manutenzione stradale in via Carducci divieto di sosta e fermata

Cominceranno lunedì 7 aprile i lavori di manutenzione stradale in via Carducci, in pieno centro. L'intervento, annunciano il sindaco Carlo Masci e il presidente della commissione lavori Pubblici Massimo Pastore insieme con l'assessore Eugenio Seccia, segue quello avviato a San Silvestro.

