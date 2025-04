Via la maxi gru dal centro della frazione | blackout dell' energia elettrica

Padovaoggi.it - Via la maxi gru dal centro della frazione: blackout dell'energia elettrica Leggi su Padovaoggi.it Qualche disagio alla collettività in vista, ma la consapevolezza di essere ormai prossimi ad un importante traguardo. Si avviano alla conclusione i lavori sulla nuova scuola di Noventana. Sabato 12 aprile sarà rimossa l’imponente gru che da circa due anni dominava il cantiere con i suoi 50 metri.

