Via Faentina la riapertura dopo il disastroso 14 marzo Strade di nuovo percorribili ma permane qualche divieto | la mappa

Faentina, la direttrice per il transito in direzione Mugello da Firenze, era stata chiusa a seguito delle abbondanti precipitazioni avvenute nei giorni 14 e 15 marzo scorsi, e oggi parzialmente riaperta con un ordinanza della Città metropolitana di Firenze. Non è però solo la SR302 ad essere interessata al provvedimento, ma anche altre Strade che insistono nei comuni di Borgo San Lorenzo, Calenzano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Reggello, Scarperia e San Piero. Le decisioni arrivano dopo la riunione della giunta regionale della settimana scorsa in Mugello, a Casaglia. Il presidente Eugenio Giani ha espresso soddisfazione per la rapidità con la quale sono stati fatti gli interventi: "Sono molto contento che sia riaperto il collegamento con l'Alto Mugello tra Borgo San Lorenzo e Marradi, rimasto isolato a causa delle Strade e delle ferrovie interrotte a causa degli eventi del 14-15 marzo.

Rapinata tabaccaia in via Faentina. È la seconda volta in due anni - Ancora una rapina ai danni della titolare della tabaccheria Manuela di via Faentina 71, la seconda in due anni. Lunedì sera, poco dopo le 20, la donna stava chiudendo il negozio dopo una giornata ... (msn.com)