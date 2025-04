Lanazione.it - Via di Villamagna, nuovo allaccio alla rete idrica. Come cambia la viabilità

Firenze, 6 aprile 2025 – Inizia una nuova settimana di interventi sul territorio di Firenze. In via, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, inizieranno dall'8 aprile i lavori per un, lavori che andranno avanti anche per tutto il giorno successivo. Dunque sia l'8 che il 9 aprile in orario 8.30-21.30 sarà interrotta la circolazione tra via Maggiorelli e via Crocifisso del Lume. Previsto anche un cambio di senso in via ditra via dei Feroni e via del Crocifisso del Lume verso quest’ultima e tra via dei Feroni e via delle Sentinelle verso quest’ultima. Via Maggiorelli diventerà a doppio senso tra via die via di Ripalta. Itinerario alternativo per i veicoli inferiori ai 35 quintali, altezza inferiore ai 3,5 metri e di larghezza inferiore ai 2,10 metri diretti in via didirezione uscita città: via del Bisarno-via delle Lame-via del Crocifisso del Lume-via di Ripalta-via Feroni-via di-via delle Sentinelle.