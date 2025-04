Vi spiego cos’è Bazr il primo social italiano pensato per vendere

Ilgiornale.it - "Vi spiego cos’è Bazr, il primo social italiano pensato per vendere" Leggi su Ilgiornale.it L’intervista a Simone Giacomini, imprenditore digitale che ha venduto Stardust alla Gedi di John Elkann. Ora ci riprova con una nuova piattaforma: “L’inizio è stato un boom, in due mesi già 170mila download”

"Vi spiego cos’è Bazr, il primo social italiano pensato per vendere" - L’intervista a Simone Giacomini, imprenditore digitale che ha venduto Stardust alla Gedi di John Elkann. Ora ci riprova con una nuova piattaforma: “L’inizio è stato un boom, in due mesi già 170mila do ... (msn.com)