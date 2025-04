Verstappen è di nuovo Re di Suzuka | battute le McLaren di Norris e Piastri Leclerc 4 Le pagelle

Leggi su Sportface.it

Maxvince il GP del Giappone, terza tappa del mondiale di Formula 1: weekend strepitoso per l’olandese, che si conferma re divincendo per il quarto anno consecutivo. Weekend spettacolare per il campione del mondo in carica, che, dopo essersi costruito una grande chance strappando una pole super nella giornata di ieri, si ripete in gara tenendo a bada le arrembanti. Alle sue spalle, infatti, ecco Lando, che non riesce a trovare lo spunto giusto per attaccare il rivale, e Oscar, che a sua volta nel finale si costruisce qualche occasione per l’attacco sul compagno di squadra, ma senza mai riuscire a provarlo davvero.Giù dal podio ecco la Ferrari di Charles, che non riesce mai a insidiare il terzetto di testa ma, quantomeno, tiene dietro le due Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli.