Verso le Regionali l' attacco di Ricci Pd | Sanità nel caos infrastrutture ferme | serve un cambio radicale

Sanità confusa, strade bloccate, treni turistici al posto dei collegamenti veri, affitti fuori controllo, giovani dimenticati e sicurezza lasciata ai sindaci. Le Marche sono ferme, e serve un progetto serio per rimetterle in moto.” Così Matteo Ricci. Anconatoday.it - Verso le Regionali, l'attacco di Ricci (Pd): «Sanità nel caos, infrastrutture ferme: serve un cambio radicale» Leggi su Anconatoday.it “Non possiamo più accettare unaconfusa, strade bloccate, treni turistici al posto dei collegamenti veri, affitti fuori controllo, giovani dimenticati e sicurezza lasciata ai sindaci. Le Marche sono, eun progetto serio per rimetterle in moto.” Così Matteo

