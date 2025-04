Spazionapoli.it - Verso Bologna-Napoli, adesso Conte ha deciso: accadrà al Dall’Ara!

Leggi su Spazionapoli.it

Manca sempre meno alla prossima sfida delcontro il. Antoniohala formazione titolare che scenderà in campo. Sono ore delicatissime in casa. Gli azzurri continuano andere lo Scudetto all’Inter, motivo per il quale ieri si attendeva con ansia il risultato dei nerazzurri. Quest’ultimi, non sono andati oltre il pari contro il Parma regalando una ghiottissima chance ai partenopei. I ragazzi di Antonioscenderanno in campo lunedì sera ain una trasferta tutt’altro che scontata. A tal proposito, il tecnico avrebbe giàla formazione titolare.tra dubbi e certezze: cosa cambia aLa posta in palio è sempre più alta in Serie A. Tra l’incredulità generale è arrivato un regalo a dir poco clamoroso da parte dell’Inter. La squadra capitanata da Simone Inzaghi non è andata oltre il pari nell’insidiosa trasferta di Parma, lasciando il discorso Scudetto più aperto che mai.