Veronica Berti su Andrea Bocelli | È vivo per miracolo

Andrea Bocelli, voce tra le più amate al mondo, ha affrontato la vita con una determinazione che, secondo Veronica Berti, va oltre la forza comune. Andrea Bocelli “vivo per miracolo”In un’intervista a Fanpage, la compagna del tenore ha condiviso uno spaccato profondo del loro legame e della personalità di Andrea, che lei definisce “vivo per miracolo”. Un modo per raccontare quanto la sua esistenza sia segnata da rischi, prove, e da una resistenza fuori dal comune.Bocelli protetto da una presenza invisibileVeronica non ha dubbi: il marito è stato salvato più volte da qualcosa di più grande. “Se uno crede agli angeli, lui non ne ha uno, ma una schiera”, dice. La sua convinzione nasce da episodi vissuti, momenti in cui la vita di Andrea sembrava appesa a un filo, ma da cui è sempre uscito più forte. Leggi su Mistermovie.it , voce tra le più amate al mondo, ha affrontato la vita con una determinazione che, secondo, va oltre la forza comune.per”In un’intervista a Fanpage, la compagna del tenore ha condiviso uno spaccato profondo del loro legame e della personalità di, che lei definisce “per”. Un modo per raccontare quanto la sua esistenza sia segnata da rischi, prove, e da una resistenza fuori dal comune.protetto da una presenza invisibilenon ha dubbi: il marito è stato salvato più volte da qualcosa di più grande. “Se uno crede agli angeli, lui non ne ha uno, ma una schiera”, dice. La sua convinzione nasce da episodi vissuti, momenti in cui la vita disembrava appesa a un filo, ma da cui è sempre uscito più forte.

