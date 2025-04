Varenna invasa dai turisti | assalto al treno per guadagnarsi un posto in carrozza

Varenna (Lecco), 6 aprile 2025 – Centinaia di turisti accalcati sulle banchine della stazione che invadono i binari e corrono verso il treno in arrivo, sperando di riuscire a guadagnare un posto in prima fila davanti alle porte per poter salire sui vagoni e tornare a casa senza dover aspettare la corsa successiva. Sono scene girate a Varenna, la Perla del lago di Como, non a Bombay o in qualche città dell'India, dove i passeggeri viaggiano aggrappati all'esterno delle carrozze e ammassati fin sui tetti dei convogli ferroviari. Sono state postate sulla pagina sociale This Lake Como del grande fotografo di vela bellanese Carlo Borlenghi. “Varenna, assalto dei turisti al treno” è il commento che accompagna le immagini, che testimoniano, appunto, un vero e proprio assalto. È un déjà vu, uguale, anzi peggio, a quanto successo l'anno scorso e proseguito poi per tutta estate, almeno fino a settembre. Ilgiorno.it - Varenna invasa dai turisti: assalto al treno per guadagnarsi un posto in carrozza Leggi su Ilgiorno.it (Lecco), 6 aprile 2025 – Centinaia diaccalcati sulle banchine della stazione che invadono i binari e corrono verso ilin arrivo, sperando di riuscire a guadagnare unin prima fila davanti alle porte per poter salire sui vagoni e tornare a casa senza dover aspettare la corsa successiva. Sono scene girate a, la Perla del lago di Como, non a Bombay o in qualche città dell'India, dove i passeggeri viaggiano aggrappati all'esterno delle carrozze e ammassati fin sui tetti dei convogli ferroviari. Sono state postate sulla pagina sociale This Lake Como del grande fotografo di vela bellanese Carlo Borlenghi. “deial” è il commento che accompagna le immagini, che testimoniano, appunto, un vero e proprio. È un déjà vu, uguale, anzi peggio, a quanto successo l'anno scorso e proseguito poi per tutta estate, almeno fino a settembre.

Lago di Como invaso dai turisti: code infinite e sosta selvaggia. "Non c’è spazio per tutti. In estate sarà il caos" - VARENNA – Il turismo mordi e fuggi del fine ... ma ormai non ci sono più metri quadri sufficienti per accogliere tutti i turisti della domenica", avverte Severino Beri, presidente di lungo ... (msn.com)

Roccaraso invasa dai turisti: da Napoli oltre 10mila persone, 220 bus mandano il traffico in tilt. Gite a 20 euro, è l'effetto TikTok - Roccaraso presa d'assalto dai turisti. Sono state oltre 10mila le ... la gestione dei mezzi pesanti sulla statale 17. Roccaraso invasa, l'effetto TikTok L'afflusso straordinario, con 220 autobus ... (msn.com)