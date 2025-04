Vanoli conferenza stampa Torino Verona 1-1 | le dichiarazioni

Vanoli parla in conferenza stampa dopo Torino Verona 1-1, ecco le dichiarazioni del tecnico ai margini della sfida di Serie A (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). E alla fine si è concluso per 1-1 Torino Verona, ad accenderlo il gol di Sarr a metà ripresa, seguito subito dopo dal pareggio . Calcionews24.com - Vanoli, conferenza stampa Torino Verona 1-1: le dichiarazioni Leggi su Calcionews24.com Paoloparla indopo1-1, ecco ledel tecnico ai margini della sfida di Serie A (Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande). E alla fine si è concluso per 1-1, ad accenderlo il gol di Sarr a metà ripresa, seguito subito dopo dal pareggio .

Incontro per i media con il tecnico Vanoli. Vanoli verso Toro-Verona: "C'è unione tra squadra e tifosi. Ecco come sta Lazaro". Vanoli presenta Torino-Verona: “Schuurs-Zapata? Spero di averli in estate ma…”. Torino, Vanoli: "Lazaro non ci sarà, Zapata e Schuurs...". Vanoli: "Orgoglioso del cammino del Torino. Il mio futuro? È domani". Torino, Vanoli: “Contento dell’unione tra squadra e tifosi. Lazaro non ci sarà contro il Verona”. Ne parlano su altre fonti

LIVE Vanoli: la conferenza della vigilia di Torino-Verona - Toro.it - Paolo Vanoli presenta la sfida tra Torino e Verona in programma domani, domenica 6 aprile, allo stadio Grande Torino Paolo Vanoli, alla vigilia di Torino-Verona, presenta il match in programma al Gran ... (msn.com)

Vanoli: “Orgoglioso del cammino del Torino. Il mio futuro? È domani” - La conferenza stampa di Paolo Vanoli alla vigilia del match di campionato, valido per la 31esima di Serie A, contro il Verona ... (gianlucadimarzio.com)

LIVE Vanoli: la conferenza stampa dell'allenatore del Torino - Toro.it - Le parole di Paolo Vanoli alla vigilia della sfida tra Lazio e Torino, in programma domani alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma Torna in campo il Torino, che domani affronterà la Lazio. Come di con ... (msn.com)