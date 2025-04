Vannacci il tesserato Si prepara lo show della firma il generale si fa leghista per intero

generale Vannacci si tesserò. Freddo, caffè, occhi stropicciati e la garanzia che oggi il generale si tessera. Arriva alle otto di mattina, alla Fortezza da Basso, si chiude in riunione con Salvini, Durigon e Lorenzo Fontana. Esce e dice: "tesserato? No, temperato". Fa pure spirito. Di patata. Sta per finire la soap "il generale e il capitano". E' dimagrito, si veste adesso come Federico Freni, arbitro d'eleganza, almeno ci prova, fa il generale Gucci. Ha perso la sua spinta propulsiva (è pure in crisi di creatività, non scrive più best seller) e le richieste di selfie sono crollate come le Borse dopo l'annuncio di dazi di Trump. Succede. Al secondo giorno arriva pure il patron Angelucci che promette di scatenare i suoi legali contro La7, Cairo, Piazza Pulita, le inchieste di Corrado Formigli.

