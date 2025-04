Vanessa Incontrada | Sono una mamma ansiosa Tornassi indietro? Non lavorerei subito dopo il parto

"Sono una mamma ansiosa". Lo ammette Vanessa Incontrada, attrice, conduttrice, comica e mamma di Isàl, un ragazzo di diciassette anni avuto insieme al compagno, l'imprenditore toscano Rossano Laurini, con cui è tornata insieme dopo una separazione.

