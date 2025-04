Valeria Sudano eletta nel Consiglio federale della Lega

della Lega, un esponente siciliano entra a far parte del Consiglio federale, l’organo di direzione politica del partito. Si tratta di Valeria Sudano, deputata nazionale della Lega, che ha espresso la sua gratitudine ai deLegati siciliani per il sostegno ricevuto. Cataniatoday.it - Valeria Sudano eletta nel Consiglio federale della Lega Leggi su Cataniatoday.it Per la prima volta nella storia, un esponente siciliano entra a far parte del, l’organo di direzione politica del partito. Si tratta di, deputata nazionale, che ha espresso la sua gratitudine ai deti siciliani per il sostegno ricevuto.

Valeria Sudano eletta nel Consiglio federale della Lega. Valeria Sudano eletta nel Consiglio federale Lega, Turano: "Buona notizia per la Sicilia". Lega, la catanese Valeria Sudano eletta nel consiglio federale: è la prima volta di un siciliano nella dir.... Riciclati, imputati, star dei social e la candidata detta Nuccio: ecco chi ambisce al Consiglio comunale di Catania. Castel di Iudica, la consigliera Bruno aderisce ad Italia Viva. Aci Castello, presidente del consiglio e un assessore aderiscono a Italia Viva. Ne parlano su altre fonti

Valeria Sudano eletta nel Consiglio federale della Lega - Per la prima volta nella storia del Carroccio, un esponente siciliano entra a far parte del Consiglio federale, l’organo di direzione politica del partito ... (cataniatoday.it)

Valeria Sudano eletta nel Consiglio federale Lega, Turano: “Buona notizia per la Sicilia” - Lo afferma, in una nota, l'assessore all'Istruzione e formazione professionale della Regione siciliana, Mimmo Turano, a Firenze per partecipare al congresso federale della Lega. (ilsicilia.it)

Lega, la catanese Valeria Sudano eletta nel consiglio federale: è la prima volta di un siciliano nella direzione politica del Carroccio - La deputata nazionale: «Lavorerò con impegno per rappresentare le istanze della nostra regione» ... (lasicilia.it)