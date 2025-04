Tvpertutti.it - Valeria Marini piange a Ne Vedremo delle Belle e perde la testa: «Non ho bisogno della ribalta»

: «Non hodi Neper tornare alla»La terza puntata di Nesu Rai1 è stata piuttosto scoppietante, anche se Carlo Conti preferisce tagliare corto e concentrarsi sulle sfideshowgirl.ha alzato i toni e nei videosettimana non le ha mandate a dire alle sue colleghe. "Fanno il sorriso davanti, lanciano frecce dietro. Io non avevodi questa", ha spiegato la soubrette stellare, lasciando intendere che sono le altre ad avereprima serata sul primo canaleTV di Stato.Ha aggiunto anche che aveva già altri impegni, anche importanti: allora perché ha scelto di partecipare a NVDB? "Vorrei fare il programma al meglio, non sto qui a sgomitare. Siamo in un talent per fare una gara, non per lanciare frecciatine".