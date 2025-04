Usa proteste contro Trump e Musk migliaia in piazza a Boston

Boston, come in molte città americane, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il presidente Donald Trump e Elon Musk. “Hands Off” (“Giù le mani”), lo slogan della mobilitazione. Oltre 1200 manifestazioni si sono svolte nei 50 Stati Usa, la principale a Washington, vicino alla Casa Bianca. Lapresse.it - Usa, proteste contro Trump e Musk, migliaia in piazza a Boston Leggi su Lapresse.it Anche a, come in molte città americane,di persone sono scese inper protestareil presidente Donalde Elon. “Hands Off” (“Giù le mani”), lo slogan della mobilitazione. Oltre 1200 manifestazioni si sono svolte nei 50 Stati Usa, la principale a Washington, vicino alla Casa Bianca.

