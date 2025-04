Usa la protesta contro Trump | in migliaia in piazza a Washington

migliaia di persone sono scese in strada in tutti gli Stati Uniti per protestare contro il presidente Usa Donald Trump e Elon Musk, contro le azioni dell’amministrazione in materia di riduzione del personale pubblico, economia e diritti umani. Le oltre 1.200 manifestazioni in tutto il Paese sono state organizzate con lo slogan ‘Hands off’, cioè ‘Giù le mani’, da oltre 150 gruppi, fra cui organizzazioni per i diritti civili, sindacati, sostenitori della comunità LGBTQ+, veterani e attivisti elettorali. Manifestazioni si sono svolte al National Mall di Washington D.C. e in altre località dei 50 Stati. Nelle immagini la protesta nella capitale. Lapresse.it - Usa, la protesta contro Trump: in migliaia in piazza a Washington Leggi su Lapresse.it di persone sono scese in strada in tutti gli Stati Uniti perreil presidente Usa Donalde Elon Musk,le azioni dell’amministrazione in materia di riduzione del personale pubblico, economia e diritti umani. Le oltre 1.200 manifestazioni in tutto il Paese sono state organizzate con lo slogan ‘Hands off’, cioè ‘Giù le mani’, da oltre 150 gruppi, fra cui organizzazioni per i diritti civili, sindacati, sostenitori della comunità LGBTQ+, veterani e attivisti elettorali. Manifestazioni si sono svolte al National Mall diD.C. e in altre località dei 50 Stati. Nelle immagini lanella capitale.

Il Segretario al Tesoro Usa minaccia dimissioni. Trump: "È una rivoluzione, tenete duro" - Crosetto. asse con l'America fondamentale e non va spezzato. «Hands off», 1.200 proteste anti-Trump in tutti gli Usa. Migliaia di persone partecipano alle proteste anti-Trump e Musk in tutto il Paese e in Europa. “Giù le mani”: negli Usa 1.200 manifestazioni anti Trump e anti Musk. I movimenti in piazza per dire a Trump «giù le mani» da diritti e democrazia. Gli Usa scendono in piazza: Giù le mani dalla democrazia. Ne parlano su altre fonti

Usa, la protesta contro Trump: in migliaia in piazza a Washington - (LaPresse/AP) - Migliaia di persone sono scese in strada in tutti gli Stati Uniti per protestare contro il presidente Usa Donald Trump e Elon Musk, contro le azioni dell'amministrazione in materia di ... (msn.com)

Decine di manifestazioni nel mondo e negli Usa contro i dazi di Trump - "Hands off", giù le mani: è lo slogan della più grande protesta anti-Trump e anti-Musk in Usa e nel mondo da quando the Donald è tornato alla casa bianca. Nei 50 stati Usa e a Washington sono state or ... (msn.com)

Proteste Usa contro Trump e contro i dazi in 50 Stati, con lo slogan “Giù le mani” - L'America insorge contro Trump e Musk e contro i nuovi dazi: manifestazioni in 50 Stati, con lo slogan "Giù le mani" ... (fanpage.it)