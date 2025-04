Uomo morto in un incendio | resa nota l' identità della vittima

Uomo di 49 anni morto stanotte in un incendio divampato al primo piano di un appartamento in corso della Resistenza ad Acerra. L'Uomo, immigrato con regolare permesso di soggiorno, lavorava presso uno studio tecnico della zona. Con lui, in casa, c'era la compagna. Napolitoday.it - Uomo morto in un incendio: resa nota l'identità della vittima Leggi su Napolitoday.it Si chiamava Miloud Bougatef, l'di 49 annistanotte in undivampato al primo piano di un appartamento in corsoResistenza ad Acerra. L', immigrato con regolare permesso di soggiorno, lavorava presso uno studio tecnicozona. Con lui, in casa, c'era la compagna.

