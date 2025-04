Unitas Sciacca scivolone casalingo | il Casteldaccia vince 2-0

Unitas Sciacca cade al Gurrera contro il Casteldaccia: i palermitani vincono 2-0, al termine di novanta minuti nei quali hanno dimostrato maggiore fame rispetto ai neroverdi. Con il terzo posto praticamente blindato, la formazione di Galfano non è riuscita ad esprimere il consueto calcio ed è. Agrigentonotizie.it - Unitas Sciacca, scivolone casalingo: il Casteldaccia vince 2-0 Leggi su Agrigentonotizie.it L'cade al Gurrera contro il: i palermitani vincono 2-0, al termine di novanta minuti nei quali hanno dimostrato maggiore fame rispetto ai neroverdi. Con il terzo posto praticamente blindato, la formazione di Galfano non è riuscita ad esprimere il consueto calcio ed è.

Unitas Sciacca, scivolone casalingo: il Casteldaccia vince 2-0. Ne parlano su altre fonti

Scivolone casalingo: "Peri", assenze pesanti - Passo falso casalingo per la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri che perde 3-1 contro la seconda della classe. Il diciottesimo turno di B2 femminile ha visto il Trestina Volley sbancare il palazzetto ... (msn.com)

Eccellenza, lo Sciacca fermato in casa dal Partinico: il match finisce 1-1 - Finisce 1-1 il match tra Unitas Sciacca e Partinicaudace. I padroni di casa erano passati in vantaggio grazie al gol di Erbini siglato al 12º minuto. Il pareggio degli ospiti, in lotta per la salvezza ... (grandangoloagrigento.it)

Gela fermato in casa dallo Sciacca, l’Athletic Palermo vince e si allontana ancora di più - Gela. L’Unitas Sciacca interrompe la striscia di quattro vittorie consecutive del Gela. Le due compagini pareggiano, al “Vincenzo Presti”, col punteggio di 2-2. In gol Gigante e Agudiak per i padroni ... (quotidianodigela.it)