Unitas Sciacca scivolone casalingo | il Casteldaccia vince 2-0

Unitas Sciacca cade al Gurrera contro il Casteldaccia: i palermitani vincono 2-0, al termine di novanta minuti nei quali hanno dimostrato maggiore fame rispetto ai neroverdi. Con il terzo posto praticamente blindato, la formazione di Galfano non è riuscita ad esprimere il consueto calcio ed è. Europa.today.it - Unitas Sciacca, scivolone casalingo: il Casteldaccia vince 2-0 Leggi su Europa.today.it L'cade al Gurrera contro il: i palermitani vincono 2-0, al termine di novanta minuti nei quali hanno dimostrato maggiore fame rispetto ai neroverdi. Con il terzo posto praticamente blindato, la formazione di Galfano non è riuscita ad esprimere il consueto calcio ed è.

