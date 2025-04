Unieuro sfida Real Sebastiani Rieti | partita chiave per i playoff

Unieuro sarà di scena sul campo della Real Sebastiani Rieti, per un match che, ancora una volta, mette in palio punti davvero importanti e rappresenta una nuova significativa prova per testare la forza di Perkovic e compagni. In ballo c’è anche da riscattare la sconfitta del Palafiera, un 64-65 che andrà ribaltato anche in chiave classifiche avulse dell’ultima giornata, graduatorie che sembrano ormai scontate visto l’affollamento nella corsa ai playoff, per fare sì che il supplementare sfumato sulla sirena all’andata non risulti ulteriormente doloroso. Rieti, a due lunghezze da Forlì in classifica, è una squadra esperta e ruvida, che fa della fase difensiva il suo punto di forza (quarta miglior difesa del torneo con 74 punti subiti a gara), mentre in attacco le responsabilità sono diffuse, mancando quel leader offensivo che nei piani estivi doveva essere Jazz Johnson, passato poi ad Orzinuovi nel corso della stagione. Sport.quotidiano.net - Unieuro sfida Real Sebastiani Rieti: partita chiave per i playoff Leggi su Sport.quotidiano.net Sulle ali dell’entusiasmo, riacceso dalle due importanti vittorie contro Avellino e Milano, oggi alle 18 l’sarà di scena sul campo della, per un match che, ancora una volta, mette in palio punti davvero importanti e rappresenta una nuova significativa prova per testare la forza di Perkovic e compagni. In ballo c’è anche da riscattare la sconfitta del Palafiera, un 64-65 che andrà ribaltato anche inclassifiche avulse dell’ultima giornata, graduatorie che sembrano ormai scontate visto l’affollamento nella corsa ai, per fare sì che il supplementare sfumato sulla sirena all’andata non risulti ulteriormente doloroso., a due lunghezze da Forlì in classifica, è una squadra esperta e ruvida, che fa della fase difensiva il suo punto di forza (quarta miglior difesa del torneo con 74 punti subiti a gara), mentre in attacco le responsabilità sono diffuse, mancando quel leader offensivo che nei piani estivi doveva essere Jazz Johnson, passato poi ad Orzinuovi nel corso della stagione.

