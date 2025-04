Un vertice storico fra UE e Asia centrale

vertice tra l'Asia centrale e l'Unione europea. Il summit è stato presieduto dal presidente della Repubblica dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. L'UE era rappresentata dal presidente del Consiglio europeo António Costa e dalla presidente dell Ilgiornaleditalia.it - Un vertice storico fra UE e Asia centrale Leggi su Ilgiornaleditalia.it Il 4 aprile 2025 si è tenuto a Samarcanda il primotra l'e l'Unione europea. Il summit è stato presieduto dal presidente della Repubblica dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. L'UE era rappresentata dal presidente del Consiglio europeo António Costa e dalla presidente dell

Primo vertice UE-Asia centrale, 4 aprile 2025. Così la Ue allarga i suoi orizzonti: primo vertice con i Paesi dell’Asia centrale. Video. Ue e Asia centrale stringono una partnership strategica in occasione del loro primo vertice. Storico vertice UE-Asia Centrale: nasce un nuovo partenariato strategico. Uzbekistan, primo vertice tra Asia centrale e Unione europea: focus su risorse naturali, energia e commercio. Von der Leyen annuncia investimenti per 12 miliardi di euro al vertice UE-Asia Centrale.. Ne parlano su altre fonti

Storico vertice UE-Asia Centrale: nasce un nuovo partenariato strategico - La città di Samarcanda, in Uzbekistan, è oggi teatro di un evento storico: il primo vertice tra l'Unione Europea e l'Asia Centrale. (ilmetropolitano.it)

Ue. Il sogno del terzo polo: colloqui con l’Asia centrale - Il 4 aprile a Samarcanda, antica città di seta e sabbia, si è tenuto un vertice che potrebbe segnare un momento di svolta per la diplomazia economica europea. L’Unione Europea ha incontrato, per la pr ... (notiziegeopolitiche.net)

Vertice Asia centrale-Ue a Samarcanda: intesa per sviluppare cooperazione e commercio - L'Asia centrale e l'Ue hanno annunciato un partenariato strategico in occasione del vertice di Samarcanda, incentrato sui trasporti, l'energia e i progetti digitali per rafforzare la cooperazione regi ... (msn.com)