Metropolitanmagazine.it - Un uomo di è barricato per diverse ore all’interno del Parlamento canadese

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Nella giornata di ieri la polizia ha arrestato unche si eraper molte oredi un edificio del, nella capitale Ottawa. Entrato senza autorizzazione nel pomeriggio, è stato portato via in manette solo intorno alle 22:45 locali (le 4:45 italiane), al termine di una delicata operazione della polizia, che ha chiuso al pubblico l’intera area. Non sono ancora chiare le motivazioni del gesto, ma le circostanze erano «sospette».Le forze dell’ordine hanno diffuso l’allarme verso le 14:45 (ora locale), e tutte le persone presenti nell’ala orientale delsono corse a rifugiarsi nelle stanze più vicine, mettendosi in sicurezza. Nell’ala orientale ci sono gli uffici dei senatori e del loro staff. In questo periodo, tuttavia, è per lo più vuota, dopo l’annuncio delle elezioni anticipate in Canada per il 28 aprile.