Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline: Viola S’innamora di Marco?

Unalattratta dal nuovo supplente. Clara torna a Napoli senza Eduardo. Guai per Marina!Unal: Clara, in crisi con Eduardo, bussa alla porta di Rosa. Damiano sopraffatto dai richiami di Grillo e dalla distanza di. Manuela e Micaela alla volta di Torino! Marina riceve una pessima notizia dall’America!Partenze, ritorni inaspettati, nuovi arrivi. Ecco cosa ci riserverà ancora il mese di Aprile 2025! LeUnalsulleannunciano grandi cambiamenti! Clara irromperà improvvisamente a casa di Rosa perché in crisi con Eduardo. Il suo ritorno provocherà forti tensioni lavorative a Damiano, il quale subirà diverse pressioni da parte dei suoi superiori., intanto, adducendo mille scuse, rifiuterà la proposta di convivenza del poliziotto e sarà sempre più in sintonia con il supplente