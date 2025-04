Un Film Minecraft registra il miglior debutto di sempre per un film tratto da un videogioco

film Minecraft è finalmente arrivato nei cinema. e ha subito fatto la storia. Con un debutto da 157 milioni di dollari negli Stati Uniti e un totale globale che ha toccato quota 301 milioni di dollari, il film ispirato al celebre videogioco Mojang ha conquistato il primato di miglior apertura di sempre per un film tratto da un videogioco, superando il precedente record detenuto da Super Mario: Il film.Diretto da Jared Hess e prodotto da Warner Bros e Legendary, il film ha trovato il favore di un pubblico vastissimo (come abbiamo visto sin dal primo giorno in USA), grazie anche a un cast che ha attirato curiosità e simpatia: Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, e altri nomi noti hanno trasformato il progetto in un evento da non perdere per spettatori di tutte le età. Game-experience.it - Un Film Minecraft registra il miglior debutto di sempre per un film tratto da un videogioco Leggi su Game-experience.it Dopo anni di attesa e sviluppo, Unè finalmente arrivato nei cinema. e ha subito fatto la storia. Con unda 157 milioni di dollari negli Stati Uniti e un totale globale che ha toccato quota 301 milioni di dollari, ilispirato al celebreMojang ha conquistato il primato diapertura diper unda un, superando il precedente record detenuto da Super Mario: Il.Diretto da Jared Hess e prodotto da Warner Bros e Legendary, ilha trovato il favore di un pubblico vastissimo (come abbiamo visto sin dal primo giorno in USA), grazie anche a un cast che ha attirato curiosità e simpatia: Jason Momoa, Jack Black, Emma Myers, e altri nomi noti hanno trasformato il progetto in un evento da non perdere per spettatori di tutte le età.

