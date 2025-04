Dayitalianews.com - Un colpo di pistola lo ferisce alla testa. Le indagini delle forze dell’ordine sul dramma che ha colpito un 13enne. Ricoverato al San Camillo, è purtroppo gravissimo. E’ successo a Roma

Leggi su Dayitalianews.com

Sembrerebbe che si stato un tragico incidente domestico quello che si è verificato nel quartiere San Paolo, a, sabato sera. Un ragazzo di soli 13 anni è rimasto gravemente ferito da undi arma da fuoco, partito da unatrovata all’interno dell’abitazione. L’arma, legalmente detenuta da un familiare, sarebbe stata maneggiata dal minorenne per cause ancora in corso di accertamento.Il trasferimento d’urgenza al SanL’rme è scattato immediatamente. Gli operatori dell’Ares 118 sono intervenuti tempestivamente sul posto, trasportando il giovane in codice rosso all’ospedale San, dove ora si trovanel reparto di rianimazione, in condizioni disperate.Ledella Polizia e l’arma sequestrataGli agenti intervenuti hanno eseguito un sopralluogo nell’appartamento per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.